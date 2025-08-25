В Башкирии огнеборцы спасли жилой дом от пожара

В селе Толбазы на улице 7 Ноября пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Пламенем были повреждены летняя кухня, баня и гараж.

Как сообщили в региональном МЧС, на место выехали пожарные и добровольцы. Благодаря их слаженным действиям возгорание было оперативно локализовано. Жилая постройка спасена. К счастью, пострадавших нет.

По оперативным данным на 25 августа 2025 года, с начала года в республике произошло 5281 пожар, к которых погибли 142 человека, травмы получили 121 человек.