Башкирия вошла в топ-20 регионов с самыми низкими затратами на ЖКУ

Башкирия оказалась на 17 месте в рейтинге регионов России с наименьшей долей расходов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Башинформ».

Среднестатистическая семья в республике потратила в 2024 году на ЖКУ и топливо 7,9% своих потребительских расходов, что на 0,3% больше, чем в 2023 году. Эти расходы составляют в среднем 4596 рублей в месяц.

В Приволжском федеральном округе Башкирия имеет самую низкую долю затрат на ЖКУ. Следующими по этому показателю являются Кировская область с 8,2% и Татарстан с 8,4%.

В то же время, самыми низкими расходами на ЖКУ могут похвастаться жители Ингушетии – всего 4,6%. А самая высокая находится в Новгородской области, где показатель достигает 13,6%. В целом, в 59 регионах России население тратит на ЖКУ не более 10% от своих общих расходов, показывают исследования РИА Новости.