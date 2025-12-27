Глава Башкирии вошёл в топ-20 губернаторов в рейтинге «Госсовет 2.0»

Радий Хабиров вошёл в топ-20 губернаторов в авторитетном рейтинге «Госсовет 2.0» по итогам 2025 года. Автором выступил коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг».

По мнению экспертов, региональным властям удалось заметно снизить конфликтность и протестный фон по теме экологии и национального вопроса. Помимо этого, в международном контуре ярким событием стало создание Российско-Таджикистанского индустриального технопарка, о чём в частности упомянул Президент во время Прямой линии.