Глава Башкирии вошёл в топ-20 губернаторов в рейтинге «Госсовет 2.0»

Радий Хабиров вошёл в топ-20 губернаторов в авторитетном рейтинге «Госсовет 2.0» по итогам 2025 года. Автором выступил коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг».
По мнению экспертов, региональным властям удалось заметно снизить конфликтность и протестный фон по теме экологии и национального вопроса. Помимо этого, в международном контуре ярким событием стало создание Российско-Таджикистанского индустриального технопарка, о чём в частности упомянул Президент во время Прямой линии.
Республика выступает в роли основного исполнителя проекта с российской стороны. Более того, Башкортостан победил в I Национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития.