В Уфе спасатели вытащили тонущего студента из Египта

Вчера, 24 августа, в Орджоникидзевском районе Уфы на реке Белой 22-летний гражданин Египта купался с двумя друзьями в месте, не оборудованном для плавания. В какой-то момент он провалился в подводную яму и начал тонуть.

На помощь незамедлительно прибыли спасатели. Они вытащили мужчину на берег. К моменту спасения молодой человек уже был без сознания, но благодаря оперативно оказанной первой помощи пришёл в себя.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи и направили для обследования в больницу, сообщили в УГЗ города.