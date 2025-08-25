В Башкирии за неделю произошло 59 ДТП

На прошлой неделе в республике зарегистрировали 59 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 63 человека получили травмы, погибли 14 человек. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Основные виды ДТП со смертельным исходом произошли из-за столкновения автомобилей (9 погибших), выезда на полосу встречного движения (3) и наезда на пешехода (1).