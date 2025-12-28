В Башкирии произошло 7400 пожаров

Спасатели отмечают, что с наступлением холодов ежегодно наблюдается увеличение количества пожаров, основными причинами которых становятся неосторожное обращение с огнём, эксплуатация неисправных обогревательных приборов, использование повреждённых или просроченных электрических гирлянд, а также несоблюдение инструкций при запуске фейерверков или применение пиротехнических изделий с истёкшим сроком годности.