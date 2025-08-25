В Уфе открылась выставка картин, посвящённая бойцам и ветеранам СВО

В Уфе в рамках «Дней армейской культуры» открылись выставки «Герои нашего времени» Юрия Сивачева и «Уголь Донбасса. Лица Победы» Сергея Марченко. Экспозиции были представлены в Башкирском театре оперы и балета.

На картинах Юрия Сивачева запечатлены и наши земляки. Бойцы из Башкортостана, делится художник, способны по-настоящему удивлять.

Одни работы представляют собой этюды, выполненные непосредственно в зоне спецоперации. Другие – портреты тех, кто с самого начала СВО не смог остаться в стороне. Так, картины Сергея Марченко посвящены волонтерам, медицинским работникам, бойцам и ветеранам СВО.