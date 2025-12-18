Медорганизации Уфы помогают бойцам СВО

Республиканский медико-генетический центр активно помогает участникам СВО. С начала спецоперации в зону боевых действий сотрудники медорганизации отправили большое количество посылок с продуктами, инструментами и стройматериалами.
С 2023 года перешли также на изготовление стерильных перевязочных комплектов. Его используют в тампонировании минно-взрывных и осколочных ран, а также для проведения первичной хирургической обработки в полевых госпиталях. Поддержку в изготовлении комплектов оказывают благотворительные фонды.
Еженедельно на передовую отправляют от шести до пятнадцати коробок готовой продукции. Активную помощь также оказывают другие медорганизации, колледжи, санатории и волонтерский центр «Мы за СВОих.Уфа». Кроме тампонад большим спросом на передовой уже традиционно пользуются маскировочные сети.