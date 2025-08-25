В Уфе летучие мыши атаковали местных жителей

В Уфе спасатели дважды за сутки выезжали на вызовы, связанные с летучими мышами.

Как сообщили в УГЗ города, сначала к ним обратилась жительница дома на улице Сун-Ят-Сена. Она сообщила, что на балконе на шестом этаже сидит летучая мышь. Спасатели успешно поймали «гостью» и выпустили на волю.

Позже рано утром поступил ещё один вызов — на улице Ахметова летучая мышь забралась в квартиру на пятом этаже и устроилась за шкафом. Чтобы её поймать, спасателям пришлось отодвинуть мебель. В течение нескольких минут рукокрылое было поймано и выпущено на свободу.