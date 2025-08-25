В Башкирии выросло количество аварий с автобусами

В Башкортостане стартовал профилактический рейд «Автобус». В Дуванском районе столкновение с легковушкой унесло жизни двоих человек, в Салаватском пострадали пассажиры рейсового транспорта, а в Уфе дети получили травмы в результате ДТП. На фоне участившихся инцидентов стартовал профилактический рейд «Автобус».

До 29 августа инспекторы Госавтоинспекции будут проверять техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения, а также режима труда и отдыха. Главная цель акции — повысить безопасность пассажирских перевозок. Только с начала года выявлены тысячи нарушений, десятки автобусов выходили на линию с неисправностями. Поэтому проверки продолжатся, а пассажиров просят с пониманием отнестись к рейдам.