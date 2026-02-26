В Башкирии выросло число людей, которые страдают игровой зависимостью

В Башкортостане за последние пять лет выросло число людей, которые страдают игровой зависимостью. Это не только азартные и компьютерные турниры за деньги, но и ставки на спортивные команды в букмекерских конторах. Параллельно стражи порядка продолжают закрывать подпольные казино и задерживают организаторов незаконных игр. Что говорят врачи и советуют люди, которые имели зависимость, теряя не только деньги, имущество, но и доверие близких людей, – в нашем сюжете.

Это кадры задержания организатора подпольного казино в Зубово. Среди гостей – и те, кто пришёл поиграть в покер. При содействии бойцов Росгвардии полицейские положили конец деятельности незаконного клуба. Житель Уфимского района в тесном помещении тайком проводил азартные турниры с лета прошлого года, получал стабильный доход. Помимо карт, фишек и костей, стражи порядка изъяли наличные, телефоны и оборудование. Возбуждено уголовное дело.

Выходил только поесть: именно так Руслан Хасанов вспоминает то время, когда делал ставки на спорт. Интерес превратился в зависимость. Сам мужчина признаётся, что впервые столкнулся с явлением ещё в детстве. В пятирублёвом автомате выиграл две тысячи рублей. До запрета на деятельность казино – заходил в подобные клубы.

И когда всё это закрылось, я благополучно забыл. В какой-то момент я понял, что у нас появились ставки. Это ложная иллюзия контроля. Я пытаюсь анализировать матчи и, вроде бы, это не как казино совсем. И вот в 2014 году оно всё и началось. Руслан Хасанов

С того времени для Руслана Хасанова букмекерская контора стала вторым домом. Начинал с мелких ставок на футбольные матчи, играл в покер, затем суммы достигали 20 тысяч рублей, как итог: мужчина заработал долг в четыре миллиона. Занимал деньги у друзей и знакомых, закладывал вещи в ломбард, оформлял кредиты. Помочь попыталась первая супруга, но ситуация только ухудшалась. Даже средства, вырученные за квартиру, которую пришлось продать, не помогли.

Но, к сожалению, я не раздал долги, а деньги, которые выручил с первоначального взноса и все остальные вещи, я проиграл. Руслан Хасанов

Мужчина остался без жилья: ночевал на работе, на улице, в торговом центре. Признаётся, думал о суициде. В тот период он познакомился с девушкой, которая стала ему супругой и родила дочь. Когда начали совместно снимать квартиру, заявила Руслану, что свои долги он будет отдавать сам, но помогать – только в оплате жилья и питания. Игровую зависимость поборол с седьмого раза: решал проблему с психологами и самостоятельно. Огромный долг закрыл почти три года назад.

Я начал находить для себя различные виды деятельности: начал играть в настольный теннис, занимался различной социальной деятельностью, придумывал какие-то челленджи сам. И сейчас, по сей день, я семь лет не играю, но понимаю, что у меня внутри есть какая-то потребность в деятельности: группу музыкальную создал. Руслан Хасанов

Врачи отмечают, что за последние пять лет в регионе число зависимых от азартных игр только растёт. Болезни подвержены преимущественно мужчины и подростки, которые участвуют за деньги в киберспортивных турнирах, казино, лотереях и не могут остановиться. Она развивается не сразу. Чтобы избавиться от лудомании, без вмешательства специалистов не обойтись. В зоне риска люди, у которых есть генетическая предрасположенность к наркотикам, алкоголю и не только.

Фактор тот, что психоэмоциональное состояние у людей стало депрессивным и поэтому люди склонны к азарту: идут играть, то есть хотят заработать денег без напряжения. Евгений Трофимов, врач психиатр-нарколог Республиканского психотерапевтического центра

С лудоманами работают психотерапевты, они проводят медикаментозное лечение, которое купирует тягу к азартным играм. Признать наличие зависимости – это уже первый шаг к тому, чтобы решить проблему, уверены эксперты. Этап реабилитации с психологами и другими врачами длится полгода.