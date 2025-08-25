Башкирия вошла в топ-5 регионов по финансированию программы «Земский врач»

Вернуться в деревню и стать миллионером. Башкортостан вошел в топ-5 субъектов России по федеральному финансированию программ «Земский врач» и «Земский фельдшер». Привлечение молодых медиков в сельскую местность позволяет развивать не только систему здравоохранения. В регионе на селе проживает 1,5 млн человек, которые играют огромную роль в развитии республики.

Не прошло и месяца, как она сдала последние экзамены и получила диплом. И вот уже Ленара Ахметова вовсю ведет прием пациентов. В Аскинскую центральную районную больницу молодая терапевт пришла после окончания БГМУ. Волнение, как на экзамене, каждому пытается уделить максимальное внимание, чтобы помочь.

Аскинская ЦРБ с первого августа пополнилась сразу семью новыми специалистами. В частности, вернулись к работе терапевт, три зубных врача и три медсестры. Хорошим бонусом для них является денежная выплата по программе «Земский доктор». Уфимка Лина Мухамадеева совместила приятное с полезным. Девушка уже давно хотела переехать в сельскую местность.

Молодых врачей будут поощрять не только денежным вознаграждением, но и создавать комфортные условия для работы. К концу года в Аскино сдадут новую поликлинику. А это уже Татышлинская районная больница. Здесь также взяли курс на помощь молодым. Нуртдин Амиров — иностранный специалист. Учился в Москве. В Башкортостане вакансию нашел, что называется, по объявлению. Подкупили хорошие условия труда, в том числе предоставленная квартира.

Для Гульшат Кавиевой это первый рабочий день. Девушка училась в Перми по целевому направлению. В Татышлинской ЦРБ ей необходимо отработать 3 года. Впрочем, девушка никаких проблем не видит. Ведь вернуться собиралась в любом случае. Всё-таки в родном селе семья.