Супруги из Тывы переехали в Башкирию по программе «Земский работник культуры»

Устроилась я библиографом в Иглинскую центральную районную библиотеку, работаю уже месяц. Детей перевезли, в школу устроили, детский сад устроили, служебное жилье выдали. В течение пяти лет мы будем работать и развивать библиографическую деятельность в центральной районной библиотеки села Иглино.

Аяна Ойдун, библиограф Иглинской центральной районной библиотеки