Супруги из Тывы переехали в Башкирию по программе «Земский работник культуры»

Дома культуры Иглинского района пополнились тремя новыми специалистами. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Земский работник культуры», которая предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей для привлечения кадров в сёла и малые города.
Самба и Аяна Ойдуп из Республики Тыва пополнили ряды работников культуры Иглино. Супруги планируют создать тывинский семейный ансамбль, а в детской музыкальной школе фольклорный коллектив народных инструментов. Также в число сотрудников вошёл Фаузиль Даутов из Чекмагушевского района.