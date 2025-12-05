Супруги из Тывы переехали в Башкирию по программе «Земский работник культуры»

Дома культуры Иглинского района пополнились тремя новыми специалистами. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Земский работник культуры», которая предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей для привлечения кадров в сёла и малые города.

Самба и Аяна Ойдуп из Республики Тыва пополнили ряды работников культуры Иглино. Супруги планируют создать тывинский семейный ансамбль, а в детской музыкальной школе фольклорный коллектив народных инструментов. Также в число сотрудников вошёл Фаузиль Даутов из Чекмагушевского района.

Устроилась я библиографом в Иглинскую центральную районную библиотеку, работаю уже месяц. Детей перевезли, в школу устроили, детский сад устроили, служебное жилье выдали. В течение пяти лет мы будем работать и развивать библиографическую деятельность в центральной районной библиотеки села Иглино.

Аяна Ойдун, библиограф Иглинской центральной районной библиотеки

Меня встретили радостно, мне очень всё понравилось. В Иглинском районе живут добрые люди. Планирую создать ансамбль баянистов и гармонистов и дальше работать.

Фаузиль Даутов, аккомпаниатор Минзитаровского дома культуры
