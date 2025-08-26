В Уфе годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа

Вчера, 25 августа, около восьми вечера в ЕДДС Уфы поступило сообщение, что на улице Рихарда Зорге из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Предварительно установлено, что мальчик, находясь дома со взрослыми, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.