В Уфе автоледи насмерть сбила школьника на питбайке

Сегодня днем, 26 августа, в Уфе на улице Башкирской Кавдивизии произошла смертельная авария. Подробности рассказали в ГАИ города.

По данным ведомства, 12-летний мальчик на питбайке «Кайо» столкнулся с автомобилем «Инфинити», за рулем которого находилась 29-летняя женщина.

В результате аварии подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Для координации работы правоохранительных органов прибыл прокурор Демского района Уфы Эльдар Гареев. В настоящее время ведётся расследование.