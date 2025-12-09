В Уфе школьница сломала лодыжку на физкультуре

В Уфе прокуратура проверила факт травмирования ребёнка в школе. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
В ноябре 11-летняя девочка на уроке физкультуры одной из столичных школ сломала лодыжку. При этом сотрудники учебного учреждения своевременно не уведомили о случившемся семью ребёнка. Девочке не оказали необходимую медицинскую помощь.
В этой связи по инициативе прокуратуры учитель и учебное учреждения привлечены к административной ответственности. Кроме того, в адрес директора школы внесено представление о недопустимости подобного впредь.