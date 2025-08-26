В Башкирии глэмпинг получил господдержку для развития

В Башкортостане продолжают активно развивать инвестиционные проекты. Один из них – глэмпинг в Благовещенске. База отдыха «Благолэнд» изначально получила государственную поддержку в рамках нацпроекта, в прошлом году была выделена земля для развития глэмпинга.

На создание номера типа «сафари-тент» уходит не более 3–4 дней. Он собирается из отдельных модулей и утепляется специальной изоляционной тканью. Такая палатка морозоустойчива и сможет принимать посетителей до конца осени. Глэмпинг «Благолэнд» в Благовещенске открылся в 2023 году. На построение новых домиков предприниматель получил господдержку в размере более 40 млн рублей в рамках национального проекта «Индустрия туризма и гостеприимства».

В настоящее время на территории глэмпинга работают ресторан, баня, бассейн, на берегу Белой обустроен пляж, а также номерной фонд, который вмещает более 120 человек. Но этого недостаточно. Количество гостей с каждым годом растет. В прошлом году предприниматель принял участие в «Инвестчасе» под руководством Радия Хабирова и защитил проект по расширению базы отдыха.

От идеи до ее реализации. «Предпринимательские часы» в Благовещенском районе будут проводиться еженедельно. На них обсуждают получение финансовой поддержки от государства, выбор подходящего помещения, земельные вопросы, подбор кадров. Самые масштабные проекты выводятся на республиканский уровень и рассматриваются на заседаниях в формате «Инвестчаса».

Всего с начала года в Башкортостане определено порядка 400 инвестиционных проектов. Это предполагает привлечение почти 900 млрд рублей и создание более 30 тысяч новых рабочих мест.