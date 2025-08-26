В России с 1 сентября могут вырасти госпошлины для водителей

Размер госпошлин для автомобилистов может увеличиться с 1 сентября. Законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении. Речь идет о новых тарифах за выдачу номеров и регистрационных документов на автомобили. Так, оформление водительских прав обойдется дороже — в 4 тыс. вместо прежних двух. Также в силу вступят медицинские противопоказания и ограничения к управлению транспортными средствами.

Официально приказ о повышении пошлин в Госавтоинспекцию еще даже не поступил, но жители республики уже обступили регистрационные окна. Очереди в ГИБДД не имеют ни конца ни края.

Автолюбители торопятся обновить права по цене в два раза меньше. А получение госномера на машину может стоить на тысячу рублей дороже. Станет больше пошлина и для хозяев мотоциклов и прицепов. Увеличения затронут выдачу пластиковых СТС, бумажного и металлического транзитных номеров, а также удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, его продление и не только.

Предполагается усложнить и экзамен в автошколах. Банк вопросов увеличится втрое — с 800 до 3000. Изображения к ним будут меняться в случайном порядке, чтобы исключить заучивание билетов. Поэтому и в автошколах небывалый для лета аврал.

Рассматривают и обновление практического раздела — вождения по городу. Сделают упор на оценку манёвров. Также с 1 сентября заработает обновленный перечень медицинских противопоказаний и ограничений для водителей. Его привели в соответствие с Международной классификацией болезней. За руль не могут сесть люди с эпилепсией, слепотой обоих глаз и рядом психических расстройств. С осени к последним добавили «общие расстройства психологического развития» — в них вошли аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

А еще другие схожие заболевания, при которых нарушено взаимодействие с внешним миром. Речь идет об аномалии цветового зрения — это нарушение, при котором человек не различает определенные цвета или оттенки. Чаще всего это касается красного и зелёного. Список этих глазных болезней расширился после подписания соответствующего документа о внесении изменений Премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.