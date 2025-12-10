В Башкирии мама Героя России организует мастер-классы для женщин

Мама Героя России Тамара Белова проводит мастер-классы для мам участников СВО и жительниц родного города. В Октябрьском она организует занятия, где делится секретами красоты, лайфхаками и приемами макияжа. Кроме того, проходят и мастер-классы по кулинарии, дизайну, психологии.

По сути, пространство, где ведет занятия Тамара Белова, превратилось в большой женский клуб, где каждый может найти, что ему по душе. При этом мама Героя России в родном городе ежегодно организует фестиваль-конкурс детского песенного, танцевального и художественного творчества «Твой путь к прекрасному». Он собирает на одной сцене сотни детей.