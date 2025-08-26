В России растет число заболевших новым штаммом коронавируса «Стратус»

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день заразилось около 380 человек. «Стратус» — это потомок «Омикрона». Болезнь протекает легко и напоминает обычное ОРВИ: кашель, насморк, умеренная температура и слабость, но у большинства пациентов проявляется необычный симптом — осиплость голоса.

Новый вариант отличается высокой заразностью и быстро распространяется в коллективах и семьях. Опасность он представляет для людей из группы риска — пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Специалисты прогнозируют, что осенью число случаев вырастет, особенно в крупных городах.