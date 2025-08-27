В Башкирии краснокнижая рыба стала жертвой браконьера

Житель Башкирии может понести наказание за незаконную ловлю хариуса, занесенного в Красную книгу. Нарушителя задержали в ходе рейда на территории государственного заказника «Бижбулякский». У него изъяли три особи этого вида.

Как сообщили в пресс-службы Минэкологии республики, речь идет о Европейском хариусе, который имеет серебристо-оливковый окрас с черными пятнышками по бокам. Хотя эта рыба встречается в реках республики, высокой численности она достигает лишь в местах с минимальной антропогенной нагрузкой, таких как заказник «Бижбулякский».

В ведомстве отметили, что собранные материалы будут переданы правоохранительным органам для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.