В Башкирии 2-летний ребенок отравился ягодой ландыша

В Салавате был зарегистрирован случай отравления 2-летнего мальчика ягодой ландыша. Благодаря оперативным действиям матери и слаженной работе медиков, удалось предотвратить серьезные последствия. В больнице ребенку оказали всю необходимую помощь.

Яркие, манящие ягоды могут выглядеть безобидно, но они содержат кардиогликозиды — вещества, которые действуют на сердце и нервную систему: возможны нарушения сердечного ритма, судороги, потеря сознания. Секунды и своевременная профессиональная помощь в таких случаях решают очень многое.

Медики рекомендуют быть внимательными во время прогулок, объяснять детям, что нельзя пробовать незнакомые плоды, а также удалять потенциально опасные растения с детских площадок. При малейшем подозрении на отравление необходимо незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.