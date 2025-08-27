Массовая авария в Уфе: перевернулась «Лада Нива»

По данным ведомства, 35-летний водитель за рулем «Джили МК Кросс», следуя по улице Льва Толстого в сторону улицы Новочеркасская, врезался в автомобиль «Лада Нива», которая следовала по улице Максима Горького в сторону улицы Мира. После этого отечественная машина перевернулась, а «Джили МК Кросс» задела стоящий автомобиль «Шевроле Нива».