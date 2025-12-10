В Уфе эвакуатор спровоцировал массовое ДТП

Вчера, 9 декабря, около десяти часов дня в Уфе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

По данным ведомства, сначала столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Рено Меган». В это время по северному обходу (Затонское шоссе) в сторону города двигался эвакуатор «Газон Некст» под управлением 50-летнего водителя. Он не заметил аварийный знак и врезался в «Ладу Ларгус». От удара отечественное авто отбросило на стоящую рядом «Тойота Камри».