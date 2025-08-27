Около тысячи студентов УУНиТ воспользовались образовательным кредитом

Около тысячи студентов Уфимского института науки и технологий воспользовались образовательным кредитом с господдержкой. Студенты-платники могут оформить заем на семестр, год или весь период обучения всего под 3%.

Для этого нужен лишь паспорт и договор об образовании с аккредитованным вузом. Во время учебы нужно платить только процент, а основной долг можно гасить в течение 15 лет после получения диплома.