Известны подробности ДТП в Уфе, в котором погиб подросток на питбайке

Стали известны подробности смертельного ДТП в Деме. Там в аварии погиб 12-летний мальчик. По информации нашего источника, погибший недавно справил день рождения, на который отец ему подарил мощный питбайк.

Также собеседник телеканала пояснил, что незадолго до аварии ребенок на двухколесном транспорте попал в объектив камер фиксации нарушения на трассе М-5. Добавим, что, по предварительным данным, подросток на питбайке не уступил автомобилю «Инфинити» дорогу на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью.