Жители Башкирии жалуются на антисанитарию в квартире соседа

В Иглинском районе мужчина не дает спокойной жизни соседям. Свою квартиру он превратил в место, где стоит неприятный запах и размножаются насекомые. Жители дома обеспокоены состоянием своего жилья и здоровья.

В этом доме гостям не рады. Но и желающих немного. Заходить сюда отбивает желание смрад, исходящий из квартиры. Соседям приходится мириться с мужчиной и его подопечными, а это собаки, крысы и мухи.

Виктория Груздова переехала в Иглино в ноябре прошлого года. Только по весне всплыли проблемы с соседом. Чтобы исправить положение, обращалась в администрацию Уфы, писала письма в Роспотребнадзор и разные инстанции. К мужчине приезжала служба социального обеспечения, предлагала пройти медосмотр и определиться в приют, но он отказался.

Мы с ним лично общались. Мы ему помогали, мы ему воды наливали, я ему и горячий суп приносила. Он дома у себя все полы сжёг. Он зиму не выживет здесь. Виктория Груздова, жительница дома 16 по ул. Мелиораторов

Дочь приезжает к 72-ленему отцу редко, лишь иногда передает через окно пакеты с продуктами. На контакт с соседями не идет. На просьбы определить отца в реабилитационный центр или дом престарелых отвечает отказом.

Ему помогите. Нам-то уже не надо, мы уже сами как-нибудь. Ему надо помочь. Гузель Халитова, жительница дома 16 по ул. Мелиораторов

Геннадий Абрамов содержит в квартире собак, выгуливает, по словам соседей, нечасто. Животные лишь изредка выбегают на улицу, агрессивно реагируют на людей. Мужчина не может самостоятельно справиться с питомцами, так как почти не выходит из дома. Появляется во дворе изредка ночью, заглядывая в чужие окна.

Воды нет. Газ у меня портативный, турецкий. С условиями у меня плохо. Геннадий Абрамов, житель дома 16 по ул. Мелиораторов

Но даже несмотря на это, пенсионер отказывается менять ситуацию. А соседи уже не могут жить в условиях антисанитарии.