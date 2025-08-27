В Башкирии открыли новые библиотеки и сельский клуб

Также сегодня на совете по развитию культуры открыли на территории Башкортостана библиотеки в Ишимбайском, Татышлинском и Кигинском районах, а также сельский клуб в Стерлибашевском. К примеру, учреждение в Верхних Кигах оснастили современным оборудованием, мебелью.

Имеются отдельные классы и помещения, где каждый сможет заниматься творчеством. Созданы комфортные условия для жителей всех возрастов. Жители муниципалитета отмечают, открытие новой библиотеки — это важный шаг в развитии района, особенно в вопросе того, чтобы люди могли получать знания в удобном месте.