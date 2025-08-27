В Уфе продолжают восстанавливать Воскресенский кафедральный собор

В основном зале уже подняли строительные леса. С ходом работ сегодня ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель республики посетил строительную площадку и принял участие во втором заседании Благотворительного фонда «Воскресенский собор». Напомним, решение о возобновлении возведения храма приняли в декабре прошлого года. По закону церковь официально отделена от государства. Поэтому все культовые сооружения возводят либо на пожертвования прихожан, либо на средства благотворителей.
Несмотря на то, что вокруг кипят строительные работы, в Воскресенском соборе богослужения не прекращаются. Молебны и литургии все так же проходят регулярно. Правда, пока в левом пределе здания. Главный закрыт на ремонт.
Нынешний храм будет копией Воскресенского кафедрального собора 1841 года, который в Советском Союзе разобрали буквально по кирпичам. В 2003-м меценаты решили воссоздать прежнее здание. Однако стройка вскоре остановилась. Спустя десятилетия в соборе снова раздался шум инструментов. Как идут работы, показали главе региона Радию Хабирову.
Площадь основного зала занята возведенными строительными лесами. Сейчас идет монтаж систем электроснабжения и пожарной сигнализации, ремонтируют и укрепляют купола и своды, проводят гидроизоляцию стилобата и алтарной части. Выравнивают порядка 15 тыс. квадратных метров стен.
Возводится объект на внебюджетные средства. На заседании совета благотворительного фонда обсудили план строительства на ближайший год. Радий Хабиров заверил: регион окажет посильную помощь.
О возобновлении работ заговорили перед проведением форума «Россия — спортивная держава» в прошлом году. Инициатором выступил меценат Геннадий Букаев. Он не впервые участвует в восстановлении храмов. Среди самых известных — Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики» в Благовещенском районе.
В декабре 24 года появился фонд «Воскресенский собор», в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Его попечительский совет возглавила Каринэ Хабирова.
Возводится собор на пожертвования прихожан. Внеся любую, даже небольшую сумму, желающие смогут присоединиться к благому делу.
Предположительно, завершение строительства займет несколько лет. Как самый большой в республике, во время праздничных богослужений он сможет вместить сразу 3 тысячи прихожан.