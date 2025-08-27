В Уфе продолжают восстанавливать Воскресенский кафедральный собор

Я всегда говорю: всё решают люди. Понятно, что нужно было его начинать, я, как руководитель, примерился к этому, потому что это большие средства, и, конечно, нужен был человек, который будет мотором этого. И Геннадий Иванович Букаев как раз вышел с такой инициативой. Здорово, что у меня супруга занимается православным храмом, сам я хочу довести до завершения мечеть. И мне кажется, это справедливо и правильно. Во-вторых, все-таки это определенный контроль — я буду понимать те процессы, которые идут здесь. Поэтому, как говорится, с Божьей помощью будем строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан