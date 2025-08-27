В Уфе продолжают восстанавливать Воскресенский кафедральный собор

В основном зале уже подняли строительные леса. С ходом работ сегодня ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель республики посетил строительную площадку и принял участие во втором заседании Благотворительного фонда «Воскресенский собор». Напомним, решение о возобновлении возведения храма приняли в декабре прошлого года. По закону церковь официально отделена от государства. Поэтому все культовые сооружения возводят либо на пожертвования прихожан, либо на средства благотворителей.

Несмотря на то, что вокруг кипят строительные работы, в Воскресенском соборе богослужения не прекращаются. Молебны и литургии все так же проходят регулярно. Правда, пока в левом пределе здания. Главный закрыт на ремонт.

Нынешний храм будет копией Воскресенского кафедрального собора 1841 года, который в Советском Союзе разобрали буквально по кирпичам. В 2003-м меценаты решили воссоздать прежнее здание. Однако стройка вскоре остановилась. Спустя десятилетия в соборе снова раздался шум инструментов. Как идут работы, показали главе региона Радию Хабирову.

Площадь основного зала занята возведенными строительными лесами. Сейчас идет монтаж систем электроснабжения и пожарной сигнализации, ремонтируют и укрепляют купола и своды, проводят гидроизоляцию стилобата и алтарной части. Выравнивают порядка 15 тыс. квадратных метров стен.

Возводится объект на внебюджетные средства. На заседании совета благотворительного фонда обсудили план строительства на ближайший год. Радий Хабиров заверил: регион окажет посильную помощь.

Я считаю справедливо, что в нашей республике, по сути, одномоментно, мы ведем завершение строительства двух больших, очень важных для нас храмов. Со своей стороны, здесь и город присутствует, это для нас всех общее дело. Республика со своей стороны через те фонды, которые существуют, и через те внебюджетные средства, предприятия, которые есть и которые готовы, также будут принимать в этом участие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О возобновлении работ заговорили перед проведением форума «Россия — спортивная держава» в прошлом году. Инициатором выступил меценат Геннадий Букаев. Он не впервые участвует в восстановлении храмов. Среди самых известных — Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики» в Благовещенском районе.

Обследования показали, что храм надежно был сделан, и на этом основании — фундаменте и стенах — продолжать заканчивать его строительство. Это самое главное. Что предстоит? Предстоит очень много еще. Главная наша задача в этом году — подготовиться к зиме. Это означает сделать закупорку всего, и всю зиму можно спокойно делать отделку внутри.

Геннадий Букаев, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

В декабре 24 года появился фонд «Воскресенский собор», в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Его попечительский совет возглавила Каринэ Хабирова.

Только с этой верой, конечно, все объединяются и делают общее дело. Поэтому, конечно, без помощи всех, без объединения всех людей такое большое дело не сделать. Поэтому всех призываем присоединяться, помогать и быть частью этого богоугодного дела.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Воскресенский собор», «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»
О земном тоже надо думать, но, по учению и церкви, и мечети, мы готовимся и подготавливаем своих прихожан к той жизни. А там сказано, что всё нечистое туда не войдет. Поэтому для этого строятся храмы и мечети.

Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский, глава Башкортостанской митрополии

Возводится собор на пожертвования прихожан. Внеся любую, даже небольшую сумму, желающие смогут присоединиться к благому делу.

Я всегда говорю: всё решают люди. Понятно, что нужно было его начинать, я, как руководитель, примерился к этому, потому что это большие средства, и, конечно, нужен был человек, который будет мотором этого. И Геннадий Иванович Букаев как раз вышел с такой инициативой. Здорово, что у меня супруга занимается православным храмом, сам я хочу довести до завершения мечеть. И мне кажется, это справедливо и правильно. Во-вторых, все-таки это определенный контроль — я буду понимать те процессы, которые идут здесь. Поэтому, как говорится, с Божьей помощью будем строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Предположительно, завершение строительства займет несколько лет. Как самый большой в республике, во время праздничных богослужений он сможет вместить сразу 3 тысячи прихожан.

