В Белорецке продолжают устранять коммунальную аварию

В Белорецке сегодня из-за крупной коммунальной аварии жители 70 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. В зоне отключения также соцобъекты: детсады, школы, поликлиника, реабилитационный центр и дворец культуры. Проверку начала прокуратура. В течение всего дня идут ремонтные работы.

В Белорецке сегодня температура воздуха -19 градусов. Под контроль ситуацию взяли региональные власти. На место выехал вице-премьер правительства Рустем Газизов.