В Уфе стартовала благотворительная акция «Обменяй кабачок на подарок»

Добро не должно пропадать. Более двух тонн овощей и фруктов собрали сотрудники Радио «Спутник FM» в рамках благотворительной акции «Обменяй кабачок на подарок». За два дня садоводы и дачники принесли кабачки, яблоки, сливы, капусту, тыквы и другие продукты. Собранную еду направят в уфимский хоспис, а также дома престарелых.

Первым к «Газели» у Демского парка приехал одиннадцатилетний Аскар на своем велосипеде. Мальчик заранее собрал кабачки в выходные, чтобы пожертвовать их нуждающимся. С раннего утра жители несут всё, что уродилось на дачах и в садах.

Благотворительная акция проходит в Уфе впервые. Каждый, кто приносит продукты, получает небольшой подарок. Накануне мобильный пункт стоял у торгового центра «Алга» — тогда за два часа удалось собрать почти две тонны овощей и фруктов. Сегодня «Газель» радиостанции принимает урожай у Демского парка, а уже 3 сентября акция продолжится в Черниковке, на площади перед Дворцом машиностроителей.

Собранные продукты доставили в уфимский хоспис. Они незамедлительно пойдут в дело: варенье, компоты, закрутки. Сегодня на завтрак у подопечных припущенные кабачки и пирожки с печенью, а на обед тыквенный суп-пюре.