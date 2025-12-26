В Уфе стартовала акция «Внимание — дети!»

В Уфе сегодня, 26 декабря, сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию «Внимание — дети!». Мероприятие призвано снизить детский травматизм на дорогах в период зимних каникул.

По данным ГАИ, за 11 месяцев в городе произошло 139 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В этих авариях ранения получили 152 ребенка, один погиб.

В рамках акции инспекторы проведут в школах и детских садах беседы и инструктажи. Они напомнят детям и подросткам о правилах безопасного поведения на дороге, важности светоотражающих элементов на одежде и необходимости быть особенно внимательными при переходе проезжей части.