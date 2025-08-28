Появились подробности травмирования детей на батуте в Уфе

В Уфе произошёл несчастный случай на батутном аттракционе. В прокуратуре региона рассказали подробности инцидента.
Напомним, в Ленинском районе был установлен батут. На нём находилось двое детей, когда аттракцион перевернуло ветром. Один из пострадавших был экстренно госпитализирован.
По предварительным данным, игровая конструкция была несанкционированной и была установлена только 27 августа до ухудшения погодных условий. Разрешение организаторы развлечения не получили.
Глава администрации Ленинского района Олег Котов рассказал, что на месте произошедшего во дворе дома №2Д по улице Лётчиков оперативно провели выездное обследование комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании присутствовали также представители следственного управления СК России по РБ и прокуратуры по Ленинскому району.