Появились подробности травмирования детей на батуте в Уфе

Глава администрации Ленинского района Олег Котов рассказал, что на месте произошедшего во дворе дома №2Д по улице Лётчиков оперативно провели выездное обследование комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании присутствовали также представители следственного управления СК России по РБ и прокуратуры по Ленинскому району.