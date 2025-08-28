В Уфе 15-летняя девочка на иномарке влетела в ограждение

Сегодня, 28 августа, в Уфе подросток, находясь за рулем автомобиля «Фольсваген Пассат», врезалась в ограждение. ДТП случилось около 4 часов утра напротив дома №22 на улице Гончарова.

Согласно данным пресс-службы ГАИ, подросток не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение. В результате аварии автомобиль получил механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Во время проверки выяснилось, что за рулем находилась15-летняя девочка, у которой нет водительского удостоверения. Материалы проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетней.