В Уфе автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждение

В ночь на 13 ноября в Калининском районе Уфы произошло ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции столицы.

Фото №1 - В Уфе автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждение

По данным ведомства, 21-летний водитель за рулем автомобиля «Renault Logan» следовал по улице Блюхера в направлении от Лесопаркового проезда. Молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.

В результате аварии водитель обратился к медикам. После оказания необходимой помощи его отпустили.

По факту случившегося сотрудниками ГАИ начато административное расследование.

Фото: ГАИ Уфы.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ