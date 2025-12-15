В Уфе автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждение

В ночь на 13 ноября в Калининском районе Уфы произошло ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, 21-летний водитель за рулем автомобиля «Renault Logan» следовал по улице Блюхера в направлении от Лесопаркового проезда. Молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.