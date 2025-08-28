В Башкирии инспекторы ДПС задержали пешехода с метилэфедроном

Сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Социалистической в Благовещенске задержали подозреваемого в наркопреступлении. Инспекторы остановили пешехода, который вел себя подозрительно и при приближении сотрудников полиции попытался убежать.

Как сообщили в ГАИ, во время личного досмотра в присутствии понятых у него было найдено 11 полимерных пакетов с белым порошкообразным веществом. Пакеты изъяли, а мобильный телефон конфисковали. Эксперты экспертно-криминалистического подразделения МВД республики подтвердили, что вещество является метилэфедроном. Его общая масса составила 4,774 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Задержанный в настоящее время находится под стражей.