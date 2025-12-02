В Башкирии осудили пьяного «полицейского», напавшего на инспектора ДПС

Учалинский районный суд вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения, одетый в форму полицейского, управлял автомобилем с пассажирами, а затем оказал сопротивление и напал на инспекторов ДПС.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в июле 2025 года в селе Уральск. Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Он был одет в форму сотрудника полиции. В салоне автомобиля, кроме водителя, находились несколько пассажиров, в том числе его малолетний внук . При проверке документов «псевдополицейский» отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Вскоре выяснилось, что он не имеет никакого отношения к органам внутренних дел.

В ходе оформления административных материалов правонарушитель предпринял попытку скрыться на своем автомобиле. Однако сотрудник ДПС оперативно пресек этот побег. Тогда мужчина вышел из машины, оказал активное сопротивление и нанес инспектору несколько ударов. Нападавшего удалось задержать с помощью наряда полиции.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Автомобиль конфискован в доход государства. Также мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования. За незаконное ношение формы он получил дополнительный административный штраф. Форма была конфискована.