В Башкирии стартовал сбор урожая сахарной свеклы

Урожай сахарной свёклы в этом году обещает быть богатым. Пока уборку начали в 7 из 15 районов Башкортостана, где посеяли корнеплоды. Средняя урожайность — 478 центнеров с гектара. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Республики. Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» уже запустили производства раньше привычных сроков и учли нюансы прошлогоднего сезона. Они планируют переработать в этом году почти 2 млн тонн корнеплодов. Это стало возможным благодаря реализации инвестпроектов по масштабной реконструкции заводов. Традиционно республика производит сахара в 5–7 раз больше потребности региона, отметил Радий Хабиров.

Во время сбора урожая у трактористов жизнь не сахар. Работают с пяти утра до девяти вечера. Урожая много, рабочих рук не всегда хватает. Поэтому Николай Шилов и на пенсии при деле. Попросили помочь в погрузке. В этом сезоне уборка свеклы началась раньше обычного. Если это перевести в сахар, то получится около 9 тысяч килограммов. Погода одарила урожаем, но вставляет палки в колёса уже во время сбора. Дожди.

Но сами трактористы шутят: не сахарные, не растаем. А вот комбайнерам куда труднее. В дождь урожай из-под земли не достанешь. На подмогу аграриям пришли коллеги с юга страны. В прошлом году в республике фиксировали рекордный урожай сахарной свёклы. Тогда два завода работали на пределе своих возможностей. Справиться с переработкой такого объёма было трудно. В этом году, сообщают в региональном Минсельхозе, производства запустили раньше обычного и учли опыт прошлого сезона.