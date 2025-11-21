В Уфе стартовал Национальный педагогический форум

Здесь собрались эксперты из России и ближнего зарубежья, чтобы обсудить развитие и перспективы педагогической науки и вопросы подготовки будущих педагогов.
Торжественное открытие прошло в Доме Евразийского научно-образовательного центра. В этом году форум собрал участников из России, Казахстана, Сербии и Киргизии. Ректор Акмуллинского университета – организатора мероприятия – приветствовал гостей, отметил лучших преподавателей и вручил почётные грамоты.
На пленарном заседании обсудили главную тему – управление качеством образования в условиях цифровой трансформации. Ученые и практики презентуют исследования и делятся новыми инструментами работы.
В течение трёх дней специалисты участвуют в конференциях и круглых столах. Форум поможет выстраивать единый подход к современному педагогическому образованию.