В Уфе стартовал Национальный педагогический форум

Здесь собрались эксперты из России и ближнего зарубежья, чтобы обсудить развитие и перспективы педагогической науки и вопросы подготовки будущих педагогов.

Торжественное открытие прошло в Доме Евразийского научно-образовательного центра. В этом году форум собрал участников из России, Казахстана, Сербии и Киргизии. Ректор Акмуллинского университета – организатора мероприятия – приветствовал гостей, отметил лучших преподавателей и вручил почётные грамоты.

На первом месте педагогика. Если качество образования будет соответствующим, то и дальнейшее развитие ребёнка как личности будет обеспечено.

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы

На пленарном заседании обсудили главную тему – управление качеством образования в условиях цифровой трансформации. Ученые и практики презентуют исследования и делятся новыми инструментами работы.

Мы приехали в Башкирию познакомиться с системой педагогического образования. Уже нашли точки соприкосновения, будем делать общие проекты, я уверена.

Анастасия Зырянова, заместитель генерального директора ГК «Просвещение»

В течение трёх дней специалисты участвуют в конференциях и круглых столах. Форум поможет выстраивать единый подход к современному педагогическому образованию.

