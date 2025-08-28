Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили 60 бойцов

В Уфе прошла церемония отправки военнослужащих, призванных из Башкортостана. В район выполнения боевых задач – Макеевку – из краткосрочного отпуска направлены 60 человек. Родные и близкие пришли поддержать бойцов и пожелать им скорейшего возвращения.

С напутственной речью выступил и подполковник запаса Альберт Гильманов. Он поблагодарил бойцов за службу, а также отметил мужество и доблесть своих соотечественников.