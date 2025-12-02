Из Уфы доставили гумпомощь для бойцов в зону СВО

Из Уфы в зону проведения спецоперации доставили адресную гумпомощь – три гружённых автомобиля с прицепом. Военнослужащие получили пятидверную «Ниву», мотоциклы, детекторы дронов, квадрокоптеры и детали для беспилотников, произведённые на 3D-принтере, тепловизоры, бинокли, радиостанции, генераторы, инструменты и запчасти. А также теплую одежду и обувь, продовольствие, индивидуальные посылки и не только.