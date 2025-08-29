Жителям Башкирии предлагают полюбоваться полным лунным затмением

Лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и спутник, двигаясь по орбите, попадает в тень, отбрасываемую планетой. При полном лунном затмении вся Луна попадает в тень Земли. Когда Луна находится в земной тени, она приобретает красно-оранжевую окраску. Из-за этого иногда Луну во время затмения называют кровавой. Во время частного лунного затмения только часть Луны входит в земную тень.