Жители Башкирии увидят сближение Луны и Сатурна

В ночь с 29 на 30 ноября жители республики смогут наблюдать красивое астрономическое явление — Луна пройдет рядом с Сатурном.

По информации Уфимского планетария, с наступлением темноты светила будут видны над южным горизонтом в созвездии Рака. Сатурн, как яркая звездочка, расположится немного ниже и левее Луны. Спутник Земли в эту ночь будет в фазе первой четверти — Солнцем освещено 64% ее диска.