Жители Башкирии увидят сближение Луны и Сатурна

В ночь с 29 на 30 ноября жители республики смогут наблюдать красивое астрономическое явление — Луна пройдет рядом с Сатурном.

Фото №1 - Жители Башкирии увидят сближение Луны и Сатурна

По информации Уфимского планетария, с наступлением темноты светила будут видны над южным горизонтом в созвездии Рака. Сатурн, как яркая звездочка, расположится немного ниже и левее Луны. Спутник Земли в эту ночь будет в фазе первой четверти — Солнцем освещено 64% ее диска.

Наблюдать за небесным дуэтом можно до двух часов ночи, после чего они вместе зайдут за западный горизонт.

Фото: Уфимский городской планетарий.

Волна
Пенальти