В Башкирии задержали мотоциклиста с крупной партией марихуаны

В Бирском районе инспекторы ДПС задержали мужчину с почти килограммом растительного наркотика. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

Фото №1 - В Башкирии задержали мотоциклиста с крупной партией марихуаны

Как сообщили в МВД республики, во время осмотра личных вещей мотоциклиста правоохранители обнаружили в его рюкзаке полиэтиленовый вакуумный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это была марихуана общим весом около 900 гр.

Задержанный утверждает, что приобрёл каннабис для собственного употребления и не планировал его продавать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по РБ.

