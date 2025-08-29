В Башкирии задержали мотоциклиста с крупной партией марихуаны

В Бирском районе инспекторы ДПС задержали мужчину с почти килограммом растительного наркотика. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

Как сообщили в МВД республики, во время осмотра личных вещей мотоциклиста правоохранители обнаружили в его рюкзаке полиэтиленовый вакуумный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это была марихуана общим весом около 900 гр.