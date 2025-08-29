В Башкирии могут запретить продажу вейпов и электронных сигарет

Восстановление после отказа от курения вейпа длится от 1-2 месяцев. Электронные сигареты или вейпы – это не безопасный вид курения, существуют мифы о том, что они лёгкие и вызывают меньше заболеваний, но это всё мифы.

Алсу Мунасыпова, врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова