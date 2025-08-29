В Башкирии могут запретить продажу вейпов и электронных сигарет

В Башкортостане, как и
по всей стране, могут запретить продажу вейпов и электронных сигарет. Данный
вопрос намерены рассмотреть депутаты Госсобрания. Накануне Президент России
Владимир Путин лично поддержал эту идею. Федеральные власти рассматривают
инициативу о передаче регионам полномочий, чтобы приостановить торговлю опасной
для здоровья продукцией.
«У меня начались проблемы
с дыханием, всё сопутствующее». Именно такие последствия после регулярного
курения появились у Алексея Чусовитина. В 17 лет попробовал вейп, позже
переключился на обычные сигареты. Пристрастился к вредной привычке из-за влияния
окружения. И это несмотря на то, что у него с детства имеются проблемы с насыщением
кислорода. Уже полгода как Алексей не курит. Регулярно занимается спортом.
Не
самое простое решение было бросить курить. Особенно первый месяц было тяжело.
Наоборот, со здоровьем становится только хуже. Начинается уныние, депрессия, и
потом всё, что копится внутри, в организме, оно потом долго выходит, становится
проблематично. Зависит только от силы воли человека.Алексей Чусовитин
Специалисты Росстата
подтверждают, что по числу пользователей вейпов Башкортостан входит в первую
десятку регионов страны. Из общей массы курильщиков каждый шестой выбирает
электронную сигарету. Преимущественно это молодёжь, в том числе подростки,
которым не исполнилось и 18.
Это
такая, знаете, современная дань модным тенденциям. Именно этот вид курения,
парения, как говорит молодёжь, как никогда очень пагубен для лёгких, очень
пагубен для ткани лёгочной и те повреждения, которые мы видим и слышим со
стороны медработников, со стороны онкологического диспансера просто шокируют.Ольга Реутская, директор городского центра психолого-социального сопровождения «Индиго» г. Уфы
Пульмонологи в свою
очередь признают, что владельцы вейпов подвержены хроническим заболеваниям:
бронхит, астма, в тяжелых случаях – рак легких. Негативно сказывается курение и
на сосудах, сердце и нервной системе.
Восстановление
после отказа от курения вейпа длится от 1-2 месяцев. Электронные сигареты или
вейпы – это не безопасный вид курения, существуют мифы о том, что они лёгкие и
вызывают меньше заболеваний, но это всё мифы.Алсу Мунасыпова, врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова
Как и такой миф, что
электронная сигарета поможет бросить курить. Продавцы отмечают: вейпы сейчас
пользуются большим спросом.
Многие
покупатели переходят от обычных сигарет к электронным. Покупают все абсолютно –
начиная с 18 лет и заканчивая взрослыми: мужчины, женщины, девушки, парни.Гузалия Сарьянова, предприниматель
Как и по всей стране, в
Башкортостане планируют запретить продажу табачной электронной продукции.
Депутаты Госсобрания намерены рассмотреть этот вопрос.
Есть
мнение, что в ближайшее время Государственная Дума делегирует полномочия по
принятию решения по запрету вейпов на уровне субъектов, если такое решение
будет принято, то, безусловно, наша республика поддержит это решение, потому
что у нас в республике уже есть опыт положительной борьбы с табакокурением, в
частности, по вейпам и кальянам были приняты решения в рамках действующего
законодательства.Салават Харасов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
У предпринимателей своё
мнениё насчёт запрета продажи электронных сигарет.
Нет,
это всё будет на уровне законодательства, то есть будут они намного дороже, по
законодательству всё будет продаваться также и в магазинах, думаю, в любой
точке это будет доступно. Поэтому не запретят, мне кажется.Гузалия Сарьянова, предприниматель
Ну а пока врачи и
психологи призывают жителей менять вредную привычку на полезную по примеру Алексея
Чусовитина – поддерживать здоровый образ жизни и рекомендуют родителям, друзьям
и знакомым помогать вчерашнему курильщику и делать всё, чтобы зависимость вновь
не взяла вверх.