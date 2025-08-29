В Башкирии эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости ОРВИ

Уже в сентябре уровень заболеваемости ОРВИ может вырасти в два раза и в неделю достигнет 20 тысяч человек по республике. Эпидемиологи рекомендуют жителям готовиться к сезону простуд.
Конечно, в первую очередь важна профилактика. Сейчас в поликлиниках началась прививочная кампания. Сделать вакцину от гриппа могут бесплатно как взрослые, так и дети. По словам врачей, это самый эффективный способ защититься от болезни. В распоряжении медиков отечественный препарат, который может предотвратить заражение четырьмя различными штаммами.
Подавляющее большинство детей делает вакцинацию, если нет противопоказаний. Конечно, прививка не дает 100-процентной гарантии не заболеть, однако привитые люди переносят недуг гораздо легче и быстрее, отмечают не только врачи, но и сами пациенты.