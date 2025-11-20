В Башкирии раньше времени выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Более 19 тысяч жителей Башкортостана на этой неделе заразились гриппом и ОРВИ. В регионе из-за нестабильной погоды раньше времени растёт заболеваемость. В тяжелых случаях у людей наблюдается высокая температура, затрудненное дыхание, одышка и головная боль. Поэтому врачи рекомендуют жителям вакцинироваться, чтобы минимизировать риски заражения и облегчить болезнь.

«Меня тошнило, температура была, а когда ночью мы собирались в больницу, меня вырвало». Именно в таком состоянии шестилетнего Матвея доставили в больницу. Похожие симптомы с кашлем и слабостью проявились чуть позже у трехлетней Евы и мамы. Сейчас семья Коноваловых находится под наблюдением врачей. У всех подтверждён вирус типа «А».

О выписке специалисты говорить пока не спешат. Медики говорят, что в течение 70 дней тяжело переболевшим людям необходимо наблюдаться в стационаре. Врачи признаются: в этом году «гонконгский» грипп на территорию республики пришёл раньше привычного времени. Всего же в Республиканскую инфекционную больницу поступили около 30 человек, причем разного возраста.

По всей республике сейчас идёт кампания по вакцинации. Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить еще более двух миллионов человек. Так, Розалии Хафизовой после проверки сатурации и давления вводят препарат в процедурном кабинете. И в отпуске по беременности женщина следит за своим здоровьем.

Многие врачи и вовсе рекомендуют прививаться раньше времени, например, в начале осени, чтобы сформировать крепкий иммунитет. Стопроцентной гарантии того, что вакцина полностью обезопасит от вируса, нет. Но при этом облегчит симптомы, а болезнь будет протекать в лёгкой форме.

В медицинском сообществе отмечают, что вакцинироваться необходимо в первую очередь тем, кто страдает хроническими заболеваниями легких, сердца, людям с лишним весом, а также старше 60 лет. Процедура обязательна учителям, полицейским, врачам, работникам торговли.

От сознательности граждан и их серьёзного отношения к своему здоровью зависит эпидемиологическая обстановка. Ведь, по прогнозам экспертов Роспотребнадзора, к концу ноября число заболевших ОРВИ и гриппом может вырасти.