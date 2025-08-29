В Башкирии открылись ещё два новых ФАПа

В Гафурийском районе республики построили два новых фельдшерско-акушерских пункта. Они оснащены всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи.
Рамзия Салахова знает здесь каждый уголок и с ностальгией вспоминает трудовые будни. Фельдшером в селе Инзелга она проработала больше 20 лет. Продолжить свой путь медика ей предстоит уже в новом здании ФАПа.
Как два брата, но далеко не близнеца, старый и новый ФАПы расположились здесь, на улице Молодёжной. Это здание было возведено в конце 70-х и, по словам местных жителей, удобствами не отличалось: здесь отсутствовал санузел, а зимой было очень холодно.
Более чем для 300 местных жителей возведение ФАПа стало настоящим подарком. Зиля Саитбатталлова в Инзелге проживает с самого рождения. Женщина вспоминает: единственное, что в ФАПе всегда радовало, – это опытный и приветливый персонал. А вот сама постройка оставляла желать лучшего.
Новый фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым для оказания населению медицинской помощи и комфортной работы.
Открытие модульных ФАПов в республике проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Поддержанию здоровья населения в республике уделяют особое внимание. В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» модернизированные поликлиники появятся также в Благовещенске, Бакалах, Янауле, Учалах и Аскарово.