В Башкультнаследии рассказали о судьбе кургана под памятником Салавату Юлаеву

В Башкультнаследии опровергли информацию о том, что при реставрации памятника Салавату Юлаеву срежут курган. Земельный участок, на котором расположен постамент, будет лишь укреплен. На нем также проведут гидроизоляцию для укрепления фундаментной части.
Сейчас на объекте идет демонтаж гранитных плит, которые также восстановят и затем поставят на прежнее место. В управлении госохраны подчеркнули, что и плиты постамента, а также курган находятся под охраной, а потому требуют особо бережного отношения.