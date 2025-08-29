В Башкультнаследии рассказали о судьбе кургана под памятником Салавату Юлаеву

В Башкультнаследии опровергли информацию о том, что при реставрации памятника Салавату Юлаеву срежут курган. Земельный участок, на котором расположен постамент, будет лишь укреплен. На нем также проведут гидроизоляцию для укрепления фундаментной части.

Сейчас на объекте идет демонтаж гранитных плит, которые также восстановят и затем поставят на прежнее место. В управлении госохраны подчеркнули, что и плиты постамента, а также курган находятся под охраной, а потому требуют особо бережного отношения.

В настоящий момент фундамент не обеспечивает несущую способность данного памятника, соответственно, его необходимо укреплять. Помимо укрепления, для продолжительности эксплуатационного периода фундамента необходимо произвести гидроизоляцию, чтобы грунтовая вода не разрушала фундамент объекта. Смещение ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз от исторических отметок кургана не планируется и проектом не предусмотрено. Так же, как и сам памятник останется в тех же самых отметках высотных.

Айнур Муслюмов, заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
