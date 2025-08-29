В Башкультнаследии рассказали о судьбе кургана под памятником Салавату Юлаеву

В настоящий момент фундамент не обеспечивает несущую способность данного памятника, соответственно, его необходимо укреплять. Помимо укрепления, для продолжительности эксплуатационного периода фундамента необходимо произвести гидроизоляцию, чтобы грунтовая вода не разрушала фундамент объекта. Смещение ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз от исторических отметок кургана не планируется и проектом не предусмотрено. Так же, как и сам памятник останется в тех же самых отметках высотных.

Айнур Муслюмов, заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан