В Башкирии собрали более миллиона тонн зерна

В Башкортостане продолжается уборочная кампания. Более миллиона тонн зерна собрали аграрии с сельхозугодий на площади свыше трёхсот тысяч гектаров. Сложности добавляют дожди и как результат — переувлажнение почвы. В период потепления работники хозяйств стараются как можно быстрее забрать урожай с полей и отправить в зерносушильные комплексы.

Несколькими движениями рук водитель грузовой машины сбросил тонны собранной свежей яровой пшеницы в завальную яму. Далее зёрна по специальным трубам попадают в самое сердце зерносушильного комплекса, где они очищаются от сорняков, пыли и мякины.

Уникальность предприятия в том, что здесь задействовано минимальное число рабочих. Производство полностью автоматизировано. Комплекс способен подработать и очистить в день до восьмисот тонн зерна. За технологическим процессом с помощью компьютера следит один человек.

С 8 до 12 ночи работаем, три человека работают, и они успевают всё пока отрабатывать. Вся техника производительна и рассчитана на большой объем зерна, которая поступает с поля. Во-вторых, сушим и превращаем его в продуктовое зерно, которое дальше отправляется на продажу или семена. Ильшат Валикеев, оператор зерносушильного комплекса

Этот завод относится к хозяйству Гаяза Габдрахманова. Его ввели в работу буквально недавно, поскольку прежний зерноток уже не справлялся с нагрузкой. Построили по программе материально-технического обеспечения кооперативов. Два года назад фермеры выиграли грант в 22 миллиона рублей. Всего же на возведение потратили 150 миллионов рублей.

Уникальность данного комплекса в том, что всё расположение всех зданий в одном месте, то есть мы производим и выгрузку, подработку и сушку, здесь же находятся склады. То есть всё скомпоновано, всё вместе. Сергей Заикин, главный инженер крестьянско-фермерского хозяйства

В хозяйстве работают более тридцати человек. На площади в 10 тысяч гектаров выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, овёс, лён, рапс и сахарную свёклу. Продукцию поставляют в предприятия Уфы, Давлеканово, Альшеевского и Чишминского районов.

По озимой пшенице мы собрали более 40 центнеров с гектара, по яровым — более 35 центнеров с гектара. Убрано около 60 процентов зерновых, включая лён и рапс. Я надеюсь, что в ближайшие два месяца уборочные работы завершатся. Пытаемся как-то диверсифицировать экономику. Пытаемся произвести готовую продукцию и с готовой продукцией выйти на рынок. Гаяз Габдрахманов, глава крестьянско-фермерского хозяйства