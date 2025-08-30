В Башкирии собрали более миллиона тонн зерна

В Башкортостане продолжается уборочная кампания. Более миллиона тонн зерна собрали аграрии с сельхозугодий на площади свыше трёхсот тысяч гектаров. Сложности добавляют дожди и как результат — переувлажнение почвы. В период потепления работники хозяйств стараются как можно быстрее забрать урожай с полей и отправить в зерносушильные комплексы.
Несколькими движениями рук водитель грузовой машины сбросил тонны собранной свежей яровой пшеницы в завальную яму. Далее зёрна по специальным трубам попадают в самое сердце зерносушильного комплекса, где они очищаются от сорняков, пыли и мякины.
Уникальность предприятия в том, что здесь задействовано минимальное число рабочих. Производство полностью автоматизировано. Комплекс способен подработать и очистить в день до восьмисот тонн зерна. За технологическим процессом с помощью компьютера следит один человек.
Этот завод относится к хозяйству Гаяза Габдрахманова. Его ввели в работу буквально недавно, поскольку прежний зерноток уже не справлялся с нагрузкой. Построили по программе материально-технического обеспечения кооперативов. Два года назад фермеры выиграли грант в 22 миллиона рублей. Всего же на возведение потратили 150 миллионов рублей.
В хозяйстве работают более тридцати человек. На площади в 10 тысяч гектаров выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, овёс, лён, рапс и сахарную свёклу. Продукцию поставляют в предприятия Уфы, Давлеканово, Альшеевского и Чишминского районов.
Аграрии по всей республике пока собрали свыше миллиона тонн зерна. Среди сложностей — дождливая погода. В некоторых частях Башкортостана из-за переувлажнения почвы идёт потеря качества урожая. Фиксируется прорастание озимых и яровых культур. В Минсельхозе прогнозируют, что собранной продукции будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности региона.